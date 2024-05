Scicli, eremo delle Milizie: consegnati i lavori di restauro

Attualità

La ditta ha sei mesi di tempo per ultimare l'intervento

Sono stati consegnati stamani alla ditta appaltatrice i lavori di restauro e valorizzazione dell’eremo delle Milizie a monte di Donnalucata. Il finanziamento ottenuto a suo tempo dal Comune nell’ambito della misura 7.6 del Psr, programmazione 2014/20, è di 448.700 euro.

La misura è tesa a rendere fruibili beni che si trovano in ambiti rurali e nei percorsi storici legati al culto mariano. La consegna dei lavori è avvenuta in presenza del sindaco Mario Marino, dell’assessore Enzo Giannone, e del vicario foraneo don Ignazio la China. Saranno rifatti il tetto, gli intonaci interni e manutenuta la pavimentazione. La ditta ha sei mesi di tempo per ultimare l’intervento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA