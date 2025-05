Scicli, eseguita l’autopsia sui resti della salma di Edoardo Miceli

Cronaca

E' il giovane morto carbonizzato in seguito a un incidente il 3 maggio scorso a Playa Grande

Eseguita oggi l’autopsia sui resti di Edoardo Miceli (nella foto), il giovane vittima di un incidente stradale avvenuto, lo scorso 3 maggio, in contrada Timperosse, sulla circonvallazione di Donnalucata, in territorio di Scicli. Sarà necessario attendere i tempi tecnici per avere la prova del Dna e ottenere quindi il nulla osta per la restituzione della salma di Edoardo Miceli alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Il medico legale Giuseppe Algieri ha prelevato il dna all’obitorio del cimitero di Scicli dopo avere ricevuto l’incarico dal sostituto procuratore Monica Monego. Si attende la conferma dell’identità del giovane, morto carbonizzato nell’incendio della sua auto, uscita fuori strada e capovoltasi rimanendo incastrata su una fiancata ed una parete di roccia.