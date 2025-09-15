Attualità
Scicli, festa dell’accoglienza all’asilo nido comunale
Sono trenta i piccoli ospiti della struttura
Festa dell’accoglienza stamani all’asilo nido comunale di via Pietro Nenni al quartiere Jungi. Oggi è infatti iniziato l’anno scolastico 2025-26 per i trenta piccoli ospiti della struttura comunale.
A portare il saluto del sindaco Mario Marino, impegnato fuori Scicli, il vicesindaco Giuseppe Causarano. A gestire il nido è la cooperativa di solidarietà sociale La Garderie di Siracusa.
