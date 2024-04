Scicli, finisce contro il palo della pubblica illuminazione e la strada per Modica resta chiusa sino a sera

Cronaca

E' il secondo episodio del genere che si verifica in poco più di una settimana

Una Mercedes è finita contro un palo della pubblica illuminazione che, divelto, rischiava di rovinare sulle auto in transito. È successo due volte in poco più di una settimana. Il sinistro ha tra l’altro determinato la chiusura della provinciale 42, la Scicli-Modica via Spana. Il fatto è accaduto martedì alle 16. La Mercedes classe C station wagon era guidata da un uomo.

La polizia municipale di Scicli, chiamata sul posto per rilevare il sinistro e regolare la circolazione, ha deciso di sospendere in entrambi i sensi di marcia il traffico veicolare. Solo alle 21,45, conclusi i lavori sull’illuminazione pubblica, gli agenti hanno ripristinato la viabilità sull’arteria stradale (foto Franco Assenza).

