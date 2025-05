Scicli, fissati i funerali di Edoardo Miceli

Cronaca

Dopo l'esame autoptico con il prelievo del dna, la salma è stata riconsegnata alla famiglia. Le esequie nel pomeriggio alle 16

Si terranno alle 16 di oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Caterina a Donnalucata i funerali di Edoardo Miceli, il 25enne di Scicli morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto tra Playa Grande e Donnalucata il 3 maggio scorso. La salma è stata riconsegnata alla famiglia dopo l’esame autoptico, eseguito dal medico legale Giuseppe Algieri presso l’obitorio del cimitero di Scicli, disposto dal sostituto procuratore Monica Monego, titolare del fascicolo sull’incidente.