Scicli, Forza Italia: “Restiamo all’opposizione, ma con approccio propositivo e costruttivo”

Politica

L'intervento della segreteria dopo le ultime polemiche

“In primo luogo ci teniamo a sottolineare che Forza Italia Scicli si conferma un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori di libertà, democrazia e sviluppo del nostro territorio. Siamo aperti al dialogo e disponibili a confrontarci con i nuovi ingressi e tutti i componenti della nostra comunità politica, affinché si possano costruire sinergie utili a promuovere il benessere collettivo”. Così la segreteria cittadina del partito berlusconiano dopo le ultime polemiche legati ai nuovi passaggi in seno al partito e che hanno provato un rovente dibattito.>“Attualmente – chiariscono dalla segreteria – Forza Italia Scicli si trova all’opposizione dell’amministrazione Marino. Tuttavia, riteniamo fondamentale mantenere un approccio costruttivo e propositivo per il bene dei nostri concittadini. Restiamo in attesa del tavolo politico del centrodestra provinciale per la definizione delle nuove linee guida politiche per tutti i Comuni. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a partecipare attivamente al dibattito politico, contribuendo con idee e proposte per un futuro migliore per Scicli. La nostra porta è aperta a chiunque desideri unirsi a noi in questo percorso di crescita e rinnovamento. Forza Italia Scicli continuerà a lavorare con impegno e serietà, sempre al servizio dei cittadini e nel rispetto dei valori che ci contraddistinguono”.

