Scicli, furto nella gioielleria di via Santa Maria La Nova: danni per oltre diecimila euro

Cronaca

I ladri hanno agito indisturbati nel corso della notte

Hanno portato via pezzi di argenteria e oggetti di bigiotteria. Non sono riusciti, però, ad aprire la cassaforte per cui i preziosi che erano custoditi all’interno si sono salvati. I ladri hanno preso di mira, nel corso della notte, la gioielleria Ellepi, in via Santa Maria La Nova, nel cuore del centro storico, forzando la porta d’ingresso. I ladri hanno rovistato ovunque, indisturbati, aprendo le vetrine espositive e provocando danni sia alla porta d’ingresso, saracinesca compresa, che agli arredi. I danni ammonterebbero a oltre diecimila euro. Presentata denuncia ai carabinieri della locale Tenenza. I ladri sarebbero stati facilitati dal fatto che si è interrotta la pubblica illuminazione a causa del forte vento. La gioielleria aveva subito un altro furto una decina di anni fa. Indagini in corso per risalire agli autori del fatto delittuoso.

