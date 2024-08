Scicli, Gerry Scotti festeggia in città il suo 68esimo compleanno

Società

Come sempre la sua presenza non passa inosservata. Grande affetto da parte degli ammiratori

I momenti più importanti si festeggiano nei luoghi importanti. Gerry Scotti ha spento 68 candeline e per festeggiare il suo compleanno ha scelto Scicli, dove è arrivato già da una settimana. Insieme agli affetti più cari il popolare e amato conduttore televisivo si concede come sempre il gesto normale di andare al supermercato a fare la spesa. Pur nascosto da un berrettino bianco e da una barbetta incolta, non è passato inosservato ai suoi numerosi e affettuosi ammiratori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA