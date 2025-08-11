Scicli, grave incidente sulla strada per Modica: tre i feriti

Cronaca

Forze dell'ordine al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro

Grave incidente intorno alle 15 di oggi sulla Scicli Modica. Tre i feriti. L’auto, come si vede nella foto, si è ribaltata. Sul posto oltre agli operatori del 118 i carabinieri e i vigili del fuoco. Si lavora per chiarire la dinamica. Una Dacia Duster, condotta da un giovane, si è ribaltata dopo l’impatto con una Bmw a bordo della quale viaggiava una coppia. Il conducente della Bmw ha riportato ferite alla testa. Tutti sono stati trasportati in ospedale.

