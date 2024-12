Scicli ha dato l’ultimo saluto al giovane Valerio Pacetto

Attualità

Questa mattina a San Bartolomeo i funerali del 17enne che ha perso la vita per i postumi di un grave incidente verificatosi nell'agosto scorso

La chiesa di San Bartolomeo ha fatto da cornice, questa mattina, alle commoventi esequie funebri in onore di Valerio Pacetto, il giovane morto nei giorni scorsi a causa dei postumi di un grave incidente, scontro auto-moto, che si era verificato lo scorso mese di agosto. A centinaia le persone presenti tanto che l’edificio di culto non è riuscito a contenerle tutte. Il rito è stato officiato da don Pietro Zisa, concelebrante don Giuseppe Agosto e il diacono Pino Santangelo. “Perché Signore accade tutto ciò?” si è chiesto don Pietro nel tentativo di consolare amici e familiari aggiungendo che “a livello umano non troviamo una risposta se non aggrappandoci a colui che magari in questa situazione può sembrare assente e che, invece, è sempre presente e piange con noi”. Prima della benedizione della salma, don Pietro ha dato lettura del messaggio del vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, inviato ai familiari per dare agli stessi un minimo conforto: “Sentiamo di avere qualcosa da donare: la nostra vicinanza, la nostra preghiera e il rispetto silenzio”.

