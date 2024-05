Scicli, i funerali del ciclista ucciso in seguito all’incidente stradale si terranno a Santa Maria La Nova

Attualità

La salma è stata riconsegnata alla famiglia. Le esequie fissate per le 10,30 di domani

Sono stati programmati per domani alle 10,30 i funerali di Pino La Guardia, il ciclista rimasto ucciso dopo l’incidente di ieri pomeriggio lungo le strade della zona orientale della provincia di Ragusa. Le esequie funebri del 57enne nella chiesa di Santa Maria La Nova. La salma è stata riconsegnata alla famiglia dopo l’ispezione cadaverica del medico legale, una prassi in casi del genere in cui si indaga per omicidio stradale. Nei guai il giovane di 31 anni che si trovava alla guida dell’auto che ha investito lo sfortunato La Guardia, dipendente comunale molto apprezzato dai propri colleghi.

