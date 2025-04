Scicli, i ladri prendono di mira un’agenzia viaggi

Cronaca

Il bottino ammonta a 2600 euro

Cosa sta succedendo a Scicli? Ennesimo furto con scasso stavolta compiuto ai danni dell’agenzia Elios Viaggi di via Castellana, in pieno centro storico. Ignoti hanno agito nella notte tra il 24 e il 25 aprile, dopo avere forzato la porta d’ingresso con una sbarra di ferro. Sottratti circa 2.600 euro dalla cassa dopo essersi introdotti all’interno. L’episodio è stato denunciato alla locale Tenenza dei carabinieri che ha avviato le indagini. Non ci sono sistemi di telesorveglianza.

