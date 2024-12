Scicli, il Consiglio comunale dà l’ok al progetto di housing sociale

Attualità

Il finanziamento della Regione ammonta a oltre 6 milioni di euro

Una seduta consiliare di sabato sera alle 21, per deliberare l’ok al finanziamento di 6 milioni 160mila euro che la Regione siciliana ha accordato al Comune di Scicli per realizzare 40 case di edilizia sociale nei quartieri San Giuseppe e San Bartolomeo.

È quella tenutasi sabato 30 novembre a Scicli, che ha registrato l’unanimità del voto di maggioranza e opposizione per l’intervento di housing sociale, di edilizia residenziale sociale che il Comune realizzerà nei prossimi anni.

Quattordici voti favorevoli su 14 presenti, clima di condivisione e spirito costruttivo nella seduta del sabato sera.

Il Comune ha già individuato le case da acquistare (l’esproprio degli immobili è una prospettiva remota dato che si tratta di edifici a volte cadenti) e da ricostruire ex novo per darle a famiglie in difficoltà in grado però di pagare un affitto minimo. Dopo dieci anni le abitazioni potranno essere riscattate dagli affittuari, che in pratica potranno comprarle. I canoni di affitto andranno interamente a beneficio del Comune.