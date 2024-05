Scicli, il farmacista Cartia nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Politica

La nomina formalizzata dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata

Forza Italia continua ad ampliare le proprie prospettive in provincia di Ragusa. Per affrontare al meglio le sfide elettorali, a cominciare da quella prossima delle Europee. E’ da leggersi in questo senso la nomina a segretario cittadino nel Comune di Scicli del farmacista classe 1972 Guglielmo Cartia (nella foto da sinistra con Cugnata). E’ stato il segretario provinciale, Giancarlo Cugnata, a formalizzare l’incarico politico. “Da quando mi è stato affidato l’incarico di guidare il partito, ne ho intrapreso la riorganizzazione – chiarisce Cugnata – con lo scopo fondamentale di proseguire l’importante eredità politica del presidente Berlusconi. Con questo spirito, è stata mia cura convocare di recente la segreteria provinciale di Forza Italia per formalizzare la nomina a segretario per il Comune di Scicli di Guglielmo Cartia. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con passione e impegno, con lo scopo di dare nuovo slancio alle attività del nostro partito, promuovendo la nostra identità. Sarà suo compito guidare il partito nel suo Comune individuando la classe dirigente che riterrà all’altezza del compito”. La nomina di Cartia fa seguito alla dichiarazione in Consiglio comunale dell’avvocato Sabrina Micarelli che, nei giorni scorsi, aveva comunicato la propria adesione a Forza Italia.

