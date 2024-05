Scicli, il flashmob degli studenti dell’Agrario per protestare nei confronti di chi ha rubato i trattori e le attrezzature dell’istituto

Attualità

L'iniziativa si è tenuta questa mattina in viale dei Fiori di fronte all'ingresso principale della scuola

“Come tutti voi sapete, la sera del 10 aprile piccoli uomini meschini e vigliacchi hanno violato, con ignominia, la nostra scuola, perpetrando un furto infame e sottraendo i trattori e altre attrezzature agricole che l’istituto aveva acquistato grazie al proprio impegno e lavoro nella progettazione e nel reperimento di importanti risorse dell’Unione Europea”. Lo dice il dirigente scolastico dell’Agrario Quintino Cataudella di Scicli, Enzo Giannone, nel commentare l’iniziativa che si è tenuta quest’oggi per sensibilizzare l’opinione pubblica.