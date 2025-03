Scicli, il glorioso Ciccio Scapellato tornerà a rivivere

Attualità

Lo stadio teatro di numerose battaglie sportive al centro di una importante azione di restyling

“Il glorioso Ciccio Scapellato, teatro di tante battaglie sportive soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e 80, tornerà a rivivere con la speranza che possa riportare lo Scicli a calcare i palcoscenici che merita”. Così l’onorevole Ignazio Abbate al termine dell’incontro (nella foto) avuto ieri al Comune di Scicli dove, accompagnato dal presidente del Consiglio Ficili, ha incontrato il sindaco Marino e l’assessore Giannone, per illustrare i dettagli del finanziamento da quasi mezzo milione di euro che il parlamentare della Dc è riuscito ad ottenere con un apposito emendamento all’ultima manovra finanziaria.