Scicli, il marito picchia la moglie e la figlia telefona ai carabinieri: arrestato

Cronaca

In manette un albanese di 49anni che continuava a maltrattare la donna

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica nella mattinata di sabato scorso hanno tratto in arresto un 49enne albanese, residente nella città barocca di Scicli, coniugato, operaio ed incensurato, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La segnalazione è pervenuta ai militari dell’Arma a seguito della richiesta di intervento al Nue112 da parte della figlia della coppia di coniugi, una ragazzina appena maggiorenne. La Centrale operativa tempestivamente ha provveduto all’invio sul posto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica che, in servizio perlustrativo sul territorio di competenza, recatasi presso l’abitazione di interesse, sita nelle campagne sciclitane, ha constatato segni evidenti della violenza che la donna aveva precedentemente subito e che hanno richiesto le cure del personale del pronto soccorso di Modica.