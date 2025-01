Scicli, il Pd: “Gli utenti di Iblea Acque alle prese con numerosi disagi”

Attualità

La consigliera Giannone: "E' indispensabile che l'amministrazione comunale trovi delle soluzioni in questa fase emergenziale"

“Nella giornata di venerdì, come già annunciato in un precedente comunicato, una delegazione del Pd si è riunita davanti ai locali di Iblea Acque per monitorare, ascoltare e cercare di capire quali soluzioni mettere in atto al cronico problema delle bollette idriche”. Così in una nota la consigliera comunale di Scicli Paola Giannone.

“La mattina – prosegue – ci ha visto distribuire i numeri con cui mettersi in fila, abbiamo ascoltato qualche cittadino con in mano bollette da capogiro. Insomma, nulla di nuovo sotto questo sole. Come promesso, continueremo ad essere presenti il venerdì per porre attenzione da vicino a ciò che accade, ma oggi è necessaria una presa di posizione definitiva”.

“L’amministrazione – sempre la rappresentante dem – deve mettere i cittadini nelle condizioni di non fare la fila alle 4 del mattino per essere tra i primi, così da poter tornare il prima possibile a lavorare, di non avere assistenza di nessuno tipo al momento dell’arrivo, dovendosi quindi autogestire, sarebbe utile all’arrivo del cittadino una suddivisione in corsie, in base alla tipologia del problema. Questo presuppone la presenza di un maggior numero di operatori di Iblea Acque, oppure incrementare il numero delle giornate dedicate ai cittadini. Se ciò, per una serie di ragioni non fosse possibile, sia per una carenza di personale di Iblea Acque, sia per l’incapacità del sindaco di sopperire a tale mancanza inviando personale del Comune, ci si muova per altre strade. Si faccia una convenzione con i Caf, con i sindacati che in qualche modo possono coadiuvare in questa fase, definibile emergenziale, gli operatori di Iblea Acque e snellire le centinaia di richieste arrivate sia on line che da fronte office”.