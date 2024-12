Scicli, il presepe vivente nella cavuzza di Santa Maria La Nova

Società

Sarà replicato il 5 gennaio dalle 18,30 alle 21,30

Il presepe vivente nel quartiere presepe. Si replica il 5 gennaio dalle 18,30 alle 21,30, quando al quartiere San Guglielmo, nella cavuzza di Santa Maria La Nova a Scicli, sarà replicato il presepe vivente a cura dell’associazione Gli Amici del Presepe col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Successo di pubblico il 26 dicembre scorso per il presepe che richiama tantissime persone, anche da fuori Scicli, per il suo tono di autenticità e di restituzione di un’anima popolare e contadina.