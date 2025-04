Scicli, il sindaco ha accolto la sottosegretaria all’Ambiente del Governo laburista del Regno Unito

Società

L'onorevole Mary Creagh è in vacanza in città per la Settimana santa

Oxfordiana, laburista, sottosegretaria all’ambiente del Governo Starmer. L’onorevole Mary Creagh è in vacanza a Scicli per la Settimana Santa e stamani il sindaco Mario Marino in compagnia dell’assessore Enzo Giannone ha accolto lei e il marito in Municipio.

Il complimento più bello del viceministro inglese all’amministrazione è stato quello per la pulizia e il lindore della città. Il sindaco Marino ha donato il libro “Discover Scicli” all’illustre ospite che ha approfittato della bella giornata per una visita guidata in via Mormina Penna.

