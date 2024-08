Scicli, il sindaco Marino replica alle opposizioni: “L’appalto di oltre 55 opere pubbliche testimonia che stiamo lavorando alla grande”

Attualità

Il primo cittadino controbatte per le rime alle dichiarazioni degli esponenti Pd e di Italia Viva

“Non è la prima volta che sento tanti sproloqui indirizzati da qualche gruppo politico nei miei confronti e nei confronti della mia giunta. Essendo stato per tanti anni consigliere comunale di opposizione, capisco che qualche consigliere comunale che ha governato negli anni passati con scarsi risultati la nostra città, dopo la bocciatura delle ultime elezioni, si sono intrufolati maldestramente in un partito politico come il Pd e dopo due anni devono cercare di creare l’attenzione su se stessi. In particolare la consigliera Riccotti con altri ex consiglieri che sono rimasti a casa a pettinare le bambole, lo stanno facendo nel periodo più caldo, sperando che la gente stia immersa nell’acqua e abbia dimenticato i loro fallimenti in tutti i campi”.

Così oggi il sindaco di Scicli Mario Marino dopo l’ultimo documento del Pd di Scicli a cui ha fatto seguito anche quello di Italia Viva che ha puntato l’attenzione sul ventilato abbandono delle borgate.

“Tutti hanno dimenticato che nei 5 anni passati sono stati nell’ombra e non sono riusciti a cavare un ragno dal buco – aggiunge Marino – Hanno dimenticato di aver fatto perdere un finanziamento di € 3.200.000 per la facciata della scuola Lipparini/Micciche’ per non aver appaltato i lavori nei tempi dovuti. Hanno dimenticato che hanno lasciato per tanti anni nei cassetti ben 16 progetti finanziati dalla Protezione Civile per i danni causati dagli eventi climatici del 2017. Che solo grazie a questa Amministrazione sono stati aggiornati e appaltati. Hanno dimenticato che i loculi per i nostri defunti stavano quasi per finire? Che solo grazie a questa amministrazione si è completato l’iter per consentire l’appalto dell’ampliamento del cimitero comunale, dopo aver previsto anche il consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti. Grazie al lavoro incessante di questa amministrazione, nonché degli uffici sono stati appaltati a tutt’oggi oltre 55 opere pubbliche di cui alcune già completate. È stata richiesta ed ottenuta la Bandiera Blu su Sampieri e Pisciotto. La raccolta differenziata è arrivata quasi all’80% e si mantiene ben oltre il 75% mese per mese. Prima l’arenile di Donnalucata non poteva essere pulito perché interessato dalle dune. Grazie a questa amministrazione è da tre anni che viene ripulito puntualmente ogni stagione estiva. Il porticciolo di Donnalucata viene prontamente ripulito dalle alghe. È stato ottenuto il finanziamento per la pista ciclabile e per il dragaggio del porto di Donnalucata”.