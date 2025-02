Scicli, il sindaco presenta l’assessore Mariotta

Politica

Il nuovo componente della giunta è uno storico, docente al Liceo e professore nella facoltà di Lingue dell'Università di Ragusa

Una scelta meditata e ponderata quella del sindaco Mario Marino, che ha avuto come stella polare il criterio della competenza.

Il professore Giuseppe Mariotta è il nuovo assessore della giunta comunale di Scicli. Storico, docente al Liceo e professore a contratto nella facoltà di Lingue dell’Università di Ragusa, Giuseppe Mariotta riceverà le deleghe più adeguate alla sua formazione in seguito a un rimpasto che il sindaco opererà nei prossimi giorni.

Clima cordiale e accogliente oggi pomeriggio nella stanza del primo cittadino al Municipio dove il sindaco ha spiegato l’importanza di rafforzare l’esecutivo in vista dei prossimi appuntamenti: oltre alle canoniche feste di Primavera (Cavalcata di San Giuseppe, Pasqua, Madonna delle Milizie) l’apertura, entro maggio, del Museo d’arte contemporanea del Carmine, e una esperienza a Malta della tradizione dell’uso dei fiori nella cultura popolare di Scicli.

La presentazione alla stampa del nuovo assessore è avvenuta alla presenza dell’amministrazione quasi al completo (mancava l’assessore Gianni Falla perché fuori sede) e ha registrato il benvenuto a nome della giunta comunale dell’assessore Cettina Portelli e il saluto della presidente del Consiglio Desirè Ficili.

L’occasione è stata utile al sindaco Marino per fare il punto del lavoro svolto (adeguamento contrattuale per tutto il personale dell’Ente, stagione delle opere pubbliche e finanziamenti attinti e messi in atto, percentuali di differenziata in provincia che vedono Scicli seconda solo a Monterosso Almo) e per tracciare il bilancio dei prossimi due anni e mezzo di legislatura.