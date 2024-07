Scicli, in fiamme l’ex discarica di San Biagio

Cronaca

Rogo spento prima che recasse danno ai costosi teloni di copertura

La parte esterna dell’ex discarica di San Biagio di Scicli è stata interessata prima dell’alba da un incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’area di smaltimento illecito di rifiuti, situata all’esterno della struttura comunale, dismessa ormai da tempo. Il rogo è stato spenso prima che recasse danno ai costosi teloni di copertura. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento. L’attività è proseguita sino a tarda mattinata per bonificare l’intera zona.

