Scicli, inaugurato il museo d’arte contemporanea con la mostra di Emilio Isgrò e la presenza del ministro Giuli

Questa mattina un evento di straordinaria rilevanza

La Sicilia ambisce a diventare sempre più epicentro della Cultura mediterranea, in un’azione di rilancio e di apertura internazionale. In questo contesto, gli Iblei non possono che avere un ruolo da protagonista. Il Comune di Scicli oggi ha aperto il suo nuovo Museo d’Arte Contemporanea accogliendo l’arte del maestro Emilio Isgrò. Prestigiosa la presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli.

“Insieme alla mostra “Gli Egizi e i doni del Nilo” che da meno di un mese ha già attirato migliaia di visitatori – commenta il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, presente assieme ad altri colleghi all’evento di stamani – un’altra occasione per venire a scoprire gli Iblei, che così aggiungono ulteriore valore e ulteriore bellezza al patrimonio culturale, artistico e naturalistico che questa terra possiede. Sinergia tra Comuni, tra Istituzioni, tra pubblico e imprenditoria privata: la ricetta della crescita passa da qui, ne sono sempre più convinto”.

