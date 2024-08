Scicli, incendio in prossimità del cimitero

Attualità

Le operazioni di contenimento del rogo rese più difficili dal forte vento che sta spirando

Incendio in corso a Scicli, in prossimità del cimitero comunale. Le segnalazioni sono state già inoltrate ai vigili del fuoco che si stanno adoperando per contenere i roghi. Situazione resa più difficile dal fatto che spira un vento sostenuto e che, quindi, crea qualche problema di troppo rispetto agli interventi di chi sta prestando soccorso. Le fiamme, dal cimitero di Scicli, si stanno estendendo verso la fiumara di Modica. L’incendio ha minacciato abitazioni senza coinvolgere un’area dedita alla coltivazione di api. Si è in attesa dell’intervento aereo.

