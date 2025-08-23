Scicli, incidente lungo la provinciale Donnalucata-Cava D’Aliga

Cronaca

Un uomo a terra è stato soccorso da alcuni ciclisti: forse colto da malore

Un incidente stradale questa mattina lungo la provinciale Donnalucata-Cava d’Aliga. L’episodio lungo la via litoranea, nei pressi dell’incrocio Lido Spinasanta. Un ciclista è rimasto a terra mentre dei colleghi ciclisti lo hanno soccorso nell’attesa dell’ambulanza del 118. Sembra che l’uomo a terra sia stato colto da malore (notizia in aggiornamento).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA