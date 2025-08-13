Scicli, incontro istituzionale tra il consigliere provinciale Galifi e il vicepresidente del civico consesso Di Benedetto per il futuro della viabilità locale

Attualità

Luci puntate anche e soprattutto sulla Sp 40 che collega la città con Sampieri

Si è svolto oggi, nella sede distaccata del Libero Consorzio Comunale di Ragusa a Pozzallo, un incontro istituzionale (nella foto) tra il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e infrastrutture Angelo Galifi, il vicepresidente del consiglio comunale di Scicli Andrea Di Benedetto e il dirigente del Settore 4 – Lavori Pubblici e Viabilità dell’ente, ing. Carlo Sinatra (nella foto da sinistra Sinastra, Di Benedetto e Galifi).

Durante l’incontro si è discusso dello stato delle strade provinciali ricadenti nel territorio del Comune di Scicli, con particolare attenzione alla Sp n. 40 “Scicli – Sampieri”, oggetto di un progetto di ammodernamento del tracciato e di canalizzazione delle acque meteoriche in vari tratti, per un importo complessivo di 3.060.000,00 euro. Il progetto definitivo è già stato approvato, mentre la progettazione esecutiva è attualmente in fase di aggiornamento. L’opera è stata inserita tra le priorità in vista della prossima approvazione del piano triennale delle opere pubbliche.

Il consigliere provinciale Angelo Galifi ha espresso il proprio impegno personale a seguire con attenzione l’iter burocratico del progetto, assicurando la propria disponibilità a rappresentare un punto di riferimento per la città di Scicli all’interno del Libero consorzio comunale di Ragusa.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del consiglio comunale di Scicli Andrea Di Benedetto, che ha ringraziato il consigliere Galifi e l’ing. Sinatra per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze infrastrutturali del territorio.