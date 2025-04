Scicli, iniziati i lavori per la collocazione all’ex convento dell’installazione “Non uccidere” di Emilio Isgrò e dell’architetto Mario Botta

Cultura

L'inaugurazione è in programma il 5 maggio

Un progetto imponente, composto da un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai articolato, in undici elementi, e da una spettacolare architettura in cedro del Libano progettata dall’architetto Mario Botta e collocata all’interno dell’ex convento del Carmine, per riflettere sul tema dei princìpi di convivenza sociale alla base di tutte le carte costituzionali. L’opera realizzata da Emilio Isgrò ripropone le tavole bibliche dei Dieci comandamenti, interpretati come fondamento morale della società civile, sulle cui iscrizioni è intervenuto con la cancellatura, cifra della sua opera da quasi sessant’anni, lasciando in evidenza solo il quinto comandamento: Non uccidere, appunto. “Un progetto commissionato a due fra i maggiori esponenti della cultura contemporanea” spiegano i curatori del Maxxi dove l’opera è stata esposta in occasione del 75esimo anniversario dall’emanazione della Costituzione italiana.