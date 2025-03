Scicli, iniziativa Cna-Comune per la presentazione del nuovo bando del turismo

Attualità

Giovedì nella chiesa di Santa Teresa sarà presente anche l'assessore regionale Amata

La Cna territoriale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Scicli, ha promosso per giovedì 13 marzo un importante appuntamento avente a oggetto la presentazione del nuovo bando del turismo 2025. L’iniziativa, con il supporto di Uni.Co., il consorzio fidi a cui fa riferimento l’associazione datoriale di categoria, si terrà a Scicli alle 17, nella chiesa di Santa Teresa, in via Mormino Penna. Sul tappeto la disamina dei contributi a fondo perduto dal 40 all’80% per il comparto alberghiero ed extralberghiero. La conclusione dei lavori sarà affidata all’assessore regionale Elvira Amata che detiene le deleghe al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. Interverranno il sindaco Mario Marino, il presidente Cna territoriale Ragusa, Giuseppe Santocono, il deputato regionale Giorgio Assenza e Giampaolo Miceli, componente del cda di Uni.Co. A coordinare i lavori Carmelo Caccamo, segretario Cna territoriale Ragusa (nella foto da sinistra Caccamo e Santocono).