Scicli, investito in via Colombo bimbo di 7 anni

Cronaca

L'auto per fortuna procedeva a velocità ridotta. Il piccolo trasportato in ambulanza al Maggiore di Modica

Un bambino è stato investito da un’auto nel pomeriggio di giovedì in via Colombo. Secondo le prime informazioni, il bimbo di 7 anni è stato centrato in pieno dalla macchina, per fortuna a velocità ridotta. Il bambino è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore (nella foto) di Modica. Pare che le sue condizioni cliniche non destino particolare preoccupazione. Da accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA