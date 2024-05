Scicli, la Cartia Plant perde di un soffio la finale nazionale del campionato di calcio a 7 Csen

Sport

Il torneo si è disputato a Rimini. Ad accompagnare il gruppo anche il presidente del comitato provinciale dell'eps Sergio Cassisi

La Cartia Plant di Scicli non riesce a centrare per un soffio la vittoria nel campionato nazionale di calcio a 7 del Csen, le cui fasi conclusive, con oltre 500 giocatori in rappresentanza di 34 squadre provenienti da ogni parte d’Italia, si sono disputate a Rimini durante lo scorso fine settimana. Dopo avere dato prova di una serie di giocate convincenti, oltre che determinanti, che, infatti, erano valse non solo la possibilità di staccare il pass ma anche di presentarsi alla vigilia della gara più importante del torneo con i favori del pronostico, la Cartia Plant, pur muovendosi con estrema perizia, è stata costretta a soccombere con un gol di scarto nei confronti dell’altra finalista, lo United Sport Vercelli.