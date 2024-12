Scicli, la casa delle culture celebra 10 anni di attività

Cultura

Due i momenti organizzati per sabato 14 dicembre

Il 14 dicembre 2024 la Casa delle Culture di Scicli, una delle iniziative di Mediterranean Hope (Mh), il programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, celebrerà i suoi primi dieci anni, “dieci anni di attività a favore dell’accoglienza delle persone migranti ma anche di costruzione di una rete di solidarietà e inclusione nel territorio”, come spiegano i referenti della struttura.

L’evento per celebrare il decennale si terrà dalle 10,30 e si articolerà in due momenti.

La giornata inizierà con un talk dal titolo “10 Anni di Mh – Casa delle Culture” presso Palazzo Spadaro, palazzo storico nel cuore della cittadina siciliana, in cui verrà fatto un bilancio di questi dieci anni di impegno nella promozione dei diritti umani, dell’integrazione e del supporto alle persone migranti. Interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, referenti nazionali del progetto Mediterranean Hope e un rappresentante della Tavola Valdese.

Nella serata presso la “Casa delle Culture” in corso Mazzini 7 a Scicli si terrà poi un momento di festa, con testimonianze locali e nazionali. Durante la serata saranno presenti anche le persone arrivate attraverso i Corridoi Umanitari dalla Libia e dal Libano. La serata proseguirà poi in compagnia della musica a cura di “Carmelo Errera live e dj Anjelò”.

L’iniziativa è organizzata da Mh – Casa delle Culture con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

“Dieci anni di Casa delle Culture – spiegano i referenti del centro – rappresentano un percorso di impegno, speranza e resilienza. Questo anniversario non è solo un’occasione per festeggiare ma anche una riflessione su quanto è stato fatto e su quanto ancora c’è da fare per costruire una comunità più accogliente e solidale”.