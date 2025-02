Scicli, la città accoglie una leggenda del basket: Carlton Myers

Società

Sarà ospite della comunità locale nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 marzo

Scicli si prepara ad accogliere una leggenda del basket: Carlton Myers sarà ospite della Meerkat Scicli nel weekend dell’8 marzo. Il campione italiano visiterà le bellezze architettoniche della città barocca di Montalbano.Sabato 8 marzo, alle 18,30, presso Palazzo Busacca, si terrà un momento speciale di condivisione della passione per il basket, alla presenza del sindaco di Scicli, Mario Marino, del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, della presidente della Fip Sicilia, Cristina Correnti, e dei coach Ninni Gebbia e Gianni Recupido. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Michele Farinaccio. Domenica 9 marzo, alle 18, Myers sarà presente al Geodetico di Scicli per assistere alla sfida di vertice tra Meerkat Scicli e Pgs Catania, un match cruciale della stagione.L’evento rappresenta un’occasione unica per la comunità sportiva e per tutti gli appassionati di basket, che potranno incontrare un campione simbolo della pallacanestro italiana e condividere con lui momenti di sport e ispirazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA