Scicli, la denuncia dei residenti: “Piazza Scrofani abbandonata al degrado”

Interviene anche l'ex consigliere comunale e assessore Scimonello: "La situazione è sfuggita di mano"

“Scicli, città della cultura, del mare, del turismo… ma solo sulla carta patinata delle brochure elettorali. Perché poi basta allontanarsi un po’ dal centro, magari fare un giro al villaggio Jungi o nelle borgate, per scoprire che in realtà esistono quartieri dimenticati, abbandonati, ignorati da chi governa la città. Qui non arrivano le luci scintillanti delle festività, né i proclami roboanti dei grandi progetti urbanistici. Qui c’è solo trascuratezza, degrado e un silenzio assordante da parte dell’amministrazione comunale”.

I cittadini sono infuriati per l’incuria e il degrado presente nella popolosa zona residenziale di piazza Scrofani al Villaggio Jungi e si rivolgono all’ex consigliere e assessore comunale, Guglielmo Scimonello, che si fa loro portavoce con l’amministrazione, allo scopo precipuo di migliorare la vita dei cittadini e dare voce alle loro esigenze.

“Una delle mancanze più assurde, e francamente inaccettabili – fanno sapere i residenti – è l’assenza cronica di cestini porta rifiuti nella piazzetta. E non parliamo di una zona di campagna, ma di aree densamente abitate. Un’amministrazione seria – continuano – dovrebbe intervenire immediatamente con un piano semplice ma efficace: installare cestini e garantire una regolare pulizia della piazza e delle strade. Invece, niente. Il nulla più totale. Il verde? Sì, quello della giungla amazzonica – aggiungono i cittadini – Le alberature sono fuori controllo, rami pericolanti, radici che sollevano i marciapiedi, erbacce ovunque, aiuole mai curate e spazi pubblici che gridano vendetta. Addirittura – denunciano i cittadini – il fatto che siano state trovate delle siringhe non è di per sé un buon segno e può indicare un pericolo per la salute pubblica”.