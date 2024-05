Scicli, la festa della Madonna delle Milizie senza fuochi d’artificio in segno di lutto per la morte di Pino La Guardia

Attualità

La decisione presa dall'amministrazione comunale in accordo con la chiesa locale

In segno di cordoglio per la morte del dipendente comunale Pino La Guardia, investito da un’auto mentre era in bici, il Comune di Scicli, in accordo con la chiesa locale e l’associazione organizzatrice della sacra rappresentazione della Madonna delle Milizie, ha deciso di annullare i due momenti previsti dedicati ai fuochi di artificio per sabato 25 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA