Scicli, la mostra fotografica d’architettura riflessa di Giancarlo Leone

L'inaugurazione sabato a palazzo Spadaro. E' fruibile sino al primo maggio

Sabato 22 marzo a palazzo Spadaro si inaugura “The City On The Water | Cercando la Città Altrove”, la mostra fotografica d’architettura riflessa di Giancarlo Leone. Ovvero come si riflettono le Architetture – e la Vita – nelle acque delle città.

L’iniziativa è degli assessorati alla Cultura e al Turismo della giunta Marino, retti da Giuseppe Mariotta e Gianni Falla. Da anni Giancarlo Leone – architetto classe 1964 – porta avanti una ricerca sulla qualità della vita nei contesti urbani: “La Città non è più polis o civitas ma è diventata sinoichia, coabitazione, un insieme di persone indifferenti le une alle altre che abitano nello stesso luogo, regolate da rapporti basati sul danaro. La gente vive pertanto in un finto ordine urbano, privo di Condivisione, che mal si coniuga con la Poesia dei loro Cuori”. Questa è la genesi di The City On The Water.

Leone ha fotografato la Città Altrove nelle acque che attraversano Milano, Comacchio, Firenze, Venezia, Madrid, Belfort, Sant Gallen, Acitrezza, Catania, Villa Adriana ed altre ancora, con uno smartphone per poi stampare su carta cotone. Senza far uso del fotoritocco.

Nel caso di Milano la città restituisce le sue Architetture sull’acqua della Darsena, del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, in momenti sempre diversi per il passaggio di una papera, di una canoa o di un pesce che mangia in superficie. O perché il vento è entrato in Città. E così a Venezia le Architetture bizantine baciano l’acqua tra un moto ed un altro; a Firenze l’Arno fa da tela a un dipinto urbano; ad Acitrezza i Malavoglia tornano a navigare sulle acque salate; a Villa Adriana, Tivoli, la Storia risale a galla. O a Comacchio dove le Architetture sono orgogliose di sé stesse lungo i piccoli canali; ma mai quanto le “acque del Vanvitelli” alla Reggia di Caserta.