Scicli, la Questura ha rilasciato la licenza per l’apertura dello stadio Scapellato

Attualità

Fino al 30 giugno 2026 potrà ospitare sino a un massimo di cento spettatori

La Questura di Ragusa ha rilasciato la licenza per lo svolgimento delle partite allo stadio comunale Ciccio Scapellato di Scicli fino al 30 giugno 2026 per una capienza massima di 100 spettatori. Ne dà notizia il sindaco Mario Marino che nei giorni scorsi, insieme all’assessore Enzo Giannone, ha seguito l’iter autorizzativo da parte della stessa Questura, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco.

L’amministrazione comunale ha già affidato a un tecnico specializzato l’incarico di redigere un progetto di ristrutturazione totale dello stadio che permetta di realizzare un investimento complessivo di poco superiore a 3 milioni di euro. Allo stato attuale il Comune è già destinatario di due finanziamenti (uno di 150mila euro e uno di 470mila euro) cui dovrà aggiungersene un terzo (si spera di 2 milioni e 600mila euro) per compiere un ammodernamento definitivo.