Scicli, la salma di Francesca Stornello sarà traslata in serata dalla Calabria

Attualità

La donna è morta a causa dell'incidente stradale verificatosi domenica sera nel Cosentino

Rientra in serata a Scicli la salma di Francesca Stornello (nella foto), la 53enne morta in un incidente stradale verificatosi domenica sera sulla statale 106 a Villapiana nel Cosentino. Il corpo della donna, madre di tre figli, moglie di un noto imprenditore dell’ortofrutta sciclitano rimasto coinvolto pure lui nell’incidente e sorella di un imprenditore dell’intrattenimento musicale, si trova a Cosenza. L’incidente in cui è rimasta coinvolta la coppia sciclitana è stato tra tre auto, otto i feriti. Francesca Stornello viaggiava a bordo di un’Audi Q5. Viene ricordata come una donna speciale, solare, amica di tutti. Dopo l’arrivo a Cava d’Aliga, dove la coppia risiede, si conosceranno il giorno e l’ora del funerale.

