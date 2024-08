Scicli, ladri in azione in un locale di via Santa Maria La Nova

Attualità

Hanno portato via 150 euro che erano all'interno della cassa

Scicli presa di mira dai ladri nel corso della notte. Oltre al colpo all’interno del Settemila caffè di Donnalucata, un altro furto è stato portato a segno all’Happy days food and drink di via Santa Maria La Nova, a poche decine di metri da piazza Carmine. Stessa dinamica del precedente furto con la differenza che è stato trovato denaro in cassa. Che è stata portata via visto che non si è riuscita ad aprirla sul posto. All’interno c’erano 150 euro. La zona è provvista di telecamere di sorveglianza. Indagini in corso.

