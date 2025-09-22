Scicli, l’albanese armato e inseguito si è ferito alla testa a causa di una caduta

Cronaca

Resta la gravità di quanto accaduto con una faida tra cittadini stranieri forse legata al traffico di droga

Il 28enne albanese armato e inseguito non presenterebbe né ferite da taglio né da arma da fuoco, ma la ferita più grave è alla testa e potrebbe essere stata causata da una caduta (probabilmente provocata da una colluttazione). Questo naturalmente non riduce la gravità di quanto accaduto con uomini armati in centro e una faida aperta tra extracomunitari che potrebbe essere legata al traffico di droga (nella foto come si presentava ieri la zona in questione, con numerose macchie di sangue).