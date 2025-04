Scicli, l’assessore regionale all’Energia in visita in città

Attualità

Il sindaco Marino: "Abbiamo discusso di temi strategici per il futuro della nostra realtà"

“Nella giornata di ieri ho avuto il piacere di incontrare l’on. Francesco Colaianni, neoassessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità. Un incontro proficuo, durante il quale abbiamo discusso di temi strategici per il futuro della nostra città e della Sicilia intera: comunità energetiche, dissalatori e termovalorizzatori”. Così il sindaco di Scicli, Mario Marino.

“Si tratta – aggiunge il primo cittadino – di progetti già avviati dal governo regionale, che condividiamo e sosteniamo convintamente, perché rappresentano una visione concreta per uno sviluppo sostenibile e moderno del nostro territorio. L’assessore ha poi visitato brevemente la nostra città, e ho colto l’occasione per invitarlo al grande evento del 5 maggio: l’inaugurazione dello spazio espositivo all’interno del Museo del Carmine, curato da Emilio Isgrò. Un momento importante di cultura e identità per la nostra comunità”.

