Scicli, le tartarughe marine scelgono la spiaggia di Sampieri per il primo nido di stagione

Attualità

L'area messa in sicurezza dai volontari del Wwf e del gruppo comunale di protezione civile

Nella spiaggia Bandiera Blu di Sampieri, appena baciata per il secondo anno dall’ambito riconoscimento, è stato rilevato ieri il primo nido di tartaruga caretta caretta in Italia.

Il lieto evento è comunicato al sindaco Mario Marino e all’assessore alla Protezione civile Enzo Giannone dai volontari del Wwf, i cui biologi marini sono prontamente intervenuti per circoscrivere il sito della nidificazione trasferendolo in un lembo di spiaggia più sicuro e protetto per le uova appena deposte.

Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo comunale di protezione civile che hanno installato dei paletti e una rete di recinzione (nella foto). Nei giorni scorsi erano state rilevate impronte di caretta caretta nella vicina spiaggia del lido Maganuco a Marina di Modica ma le tartarughe in quella circostanza non avevano deposto le uova.