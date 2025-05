Scicli, l’ex ds del Milan Braida in visita alla città e al Museo d’arte contemporanea del Carmine

Attualità

Ha mostrato tutta la propria passione e competenza in materia di arte contemporanea

L’ex direttore sportivo del Milan Ariedo Braida è stato a Scicli ieri in visita alla città e ai suoi siti culturali in compagnia del sindaco Mario Marino.

Ex calciatore di Serie A, direttore generale del Milan dal 1986 al 2002, e poi direttore generale del Barcellona, in Spagna, dal 2015 al 2019, Braida ha visitato il Macc, il Museo d’arte contemporanea del Carmine, mostrando tutta la propria passione e competenza in materia di arte contemporanea, di cui è cultore e collezionista.

