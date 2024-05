Scicli, l’istituto Quintino Cataudella al vertice nell’ambito del progetto europeo “Conoscere la Borsa”

Attualità

Il prestigioso riconoscimento consegnato a Trento nella suggestiva cornice della Fondazione Caritro

L’istituto Quintino Cataudella di Scicli, sotto la guida del dirigente scolastico Enzo Giannone, si conferma ancora una volta “campione nella finanza”. Per il terzo anno consecutivo, l’istituto ha vinto il prestigioso premio nell’ambito del progetto europeo “Conoscere la Borsa”, una competizione che coinvolge migliaia di studenti in tutta Europa nella simulazione del mercato borsistico. Il team vincente, composto da quattro talentuosi alunni – Pietro Savà, Rosario Lauretta, Guglielmo Marino e Edoardo Portelli – ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella suggestiva cornice della Fondazione Caritro a Trento. Questo successo è stato possibile anche grazie al costante supporto della Fondazione Sicilia e al prezioso lavoro di Fabio Armanio.

Il docente Franco Portelli, coordinatore del progetto, ha sottolineato l’importanza di un approccio etico alla finanza nelle sue dichiarazioni: “La finanza è un luogo di tentazioni, dove il potere di trasformare il mondo può essere tanto positivo quanto distruttivo. Da un lato, offre la possibilità di fare la differenza, di investire in progetti che migliorano la vita delle persone e preservano il nostro pianeta. Dall’altro, può diventare una trappola in cui l’avidità spinge a cercare guadagni facili e a accumulare denaro senza alcun fine nobile”. Portelli ha poi rappresentato un futuro in cui i giovani riscoprono il valore intrinseco degli investimenti: “Vogliamo che i giovani vedano oltre i numeri e riconoscano il potere che hanno nelle loro mani. La finanza può essere una forza per il bene, capace di ridurre le disuguaglianze, sostenere iniziative sostenibili e creare opportunità per tutti”.

Il progetto “Conoscere la Borsa”, nato nel 1983 e promosso dall’European Savings and Retail Banking Group, mira proprio a questo: educare i giovani al funzionamento dell’economia e dei mercati attraverso esercitazioni pratiche. In Italia, è sostenuto da Acri e da 17 fondazioni associate che coinvolgono scuole secondarie e centri di formazione professionale, adottando la metodologia del “learning by doing”. Gli studenti, infatti, investono un capitale virtuale in Borsa eseguendo operazioni su quotazioni reali, con l’obiettivo di accrescere il valore del loro deposito attraverso compravendite oculate e sostenibili.

Quest’anno, la competizione ha visto la partecipazione di circa 96mila studenti in tutta Europa, con l’Italia che si è confermata seconda per numero di partecipanti dopo la Germania. Nei cento giorni di durata del progetto, vari team si sono alternati in vetta alla classifica, ma nelle ultime settimane la sfida per il primato si è ristretta ai contendenti del team del Cataudella di Scicli.