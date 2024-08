Scicli, l’opposizione al sindaco: “Finora siamo andati avanti grazie alla nostra responsabilità, però non si può più proseguire oltre”

Politica

I consiglieri Buscema, Riccotti, Mirabella e Pacetto fanno la cronistoria di quanto accaduto nell'ultima seduta del civico consesso

“L’ultima seduta del Consiglio comunale ha dimostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta l’inadeguatezza della maggioranza consiliare eletta a sostegno del sindaco Marino”. Così esordiscono i consiglieri Marianna Buscema, Caterina Riccotti, Bruno Mirabella e Consuelo Pacetto facendo riferimento a quanto accaduto.

“Una seduta di Consiglio comunale in cui arrivava in aula una proposta di delibera avente ad oggetto l’assestamento degli equilibri di bilancio – è spiegato ancora dai quattro esponenti dell’opposizione – un documento volto a conferire la piena agibilità finanziaria e quindi lo spazio di manovra per realizzare interventi in favore della città per l’anno 2024 e il nuovo regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico, un atto che viene sollecitato da tempo all’ente sia dalle autorità di pubblica sicurezza che dai tanti esercenti delle attività ricettive che chiedono a gran voce uno strumento regolatorio che consenta loro di organizzare piccoli momenti di intrattenimento senza rischiare di incorrere in sanzioni. Ebbene, la maggioranza consiliare era semplicemente assente, fisicamente ma anche e soprattutto politicamente, ed è solo grazie al senso di responsabilità dei consiglieri di opposizione, che ben consapevoli del loro ruolo non hanno fatto mancare il loro contributo, se questi atti sono stati approvati e l’ente è stato messo in condizione di poter continuare a lavorare così come una categoria di esercenti di poter svolgere le proprie attività con nuove prospettive di sviluppo.