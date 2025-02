Scicli, Mariotta nuovo assessore della Giunta Marino

Attualità

Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale dopo la rottura del sindaco con Libertà popolare

Sarà il professore Peppe Mariotta (nella foto), nome molto conosciuto in città, il nuovo assessore della Giunta Marino. Oggi pomeriggio la presentazione in conferenza stampa. La decisione del sindaco dopo la rottura con Libertà popolare di Giuseppe Puglisi e dopo la conclusione dell’avventura amministrativa di Valeria Timperanza che si era dimessa dall’incarico circa tre mesi fa. Mariotta è stato indicato come tecnico. La sua grande esperienza in campo umanistico potrà aiutare l’esecutivo in un momento molto delicato soprattuto per quanto concerne la questione turistica.

