Scicli, morto carbonizzato in un incidente: il Dna decisivo prima di restituire il corpo alla famiglia

Dopo la tragedia

Eseguita l'autopsia sul corpo di Edoardo Miceli che ha perso la vita lo scorso 3 maggio

Si dovranno attendere i tempi tecnici per avere la prova del Dna ed avere quindi il nulla osta per la restituzione della salma di Edoardo Miceli alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Ieri sera il medico legale Giuseppe Algieri ha eseguito l’autopsia all’obitorio del cimitero di Scicli dopo avere avuto l’incarico dal sostituto procuratore Monica Monego.

La tragedia

Il ventiseienne sciclitano è rimasto vittima di un incidente stradale sabato 3 maggio alle 16,30 lungo la circonvallazione di Donnalucata, in contrada Timperosse. La sua Peugeot 208 ha sbandato due volte andando nella corsia opposta e scontrandosi di traverso con una Fiat Cinquecento alla cui guida era una ventitreenne di Scicli, ferita in maniera non grave. L’auto di Miceli topo avere “toccato” un guardrail è finita in un fossato ed ha preso fuoco. Il giovane è morto carbonizzato. Anche se l’auto è di sua proprietà, ed appare assodato che alla guida del veicolo vi fosse Edoardo Miceli, il pm titolare del fascicolo, ha chiesto, come previsto dalla legge, che sia effettuata la prova del Dna per accertare in maniera scientifica l’identità della vittima. I resti del giovane ventiseienne, operaio al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata, infatti, non permettono il riconoscimento.

Le indagini