Scicli, muore un centauro 17enne dopo un incidente stradale

Cronaca

Il sinistro si era verificato ad agosto in contrada Balatelle

Lottava per vivere. Era ricoverato da quattro mesi al Policlinico di Catania. Ma Valerio Pacetto (nella foto) non ce l’ha fatta. Era stato trasferito nell’ospedale etneo per i gravi traumi riportati nell’incidente stradale che si era verificato lo scorso 20 agosto intorno alle 21,30 in contrada Balatelle sulla strada che collega Scicli con Cava D’Aliga. Era a bordo del suo scooter e stava facendo rientro nell’abitazione in cui viveva con la famiglia. Le condizioni del diciassettenne sono apparse subito gravi. Dopo l’arrivo all’ospedale maggiore Nino Baglieri di Modica è stato deciso il suo trasferimento a Catania. L’incidente sarebbe avvenuto fra il centauro e un giovane automobilista che viaggiava a bordo della sua auto. La salma dovrebbe arrivare nella giornata di domani da Catania. La veglia nell’abitazione della famiglia e poi i funerali per l’ultimo saluto a Valerio, il ragazzo solare che della bontà aveva fatto lo stile della sua vita.

