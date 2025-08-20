Scicli, omicidio a Cava D’Aliga: finisce nel sangue una lite tra tunisini

Cronaca

L'episodio si sarebbe verificato in contrada Corvo. Sul posto i carabinieri

Un extracomunitario di circa 35 anni è stato ucciso intorno alle 12 di oggi in contrada Punta Corvo, poco lontano da Cava D’Aliga. Sul posto i carabinieri di Ragusa e Modica che hanno avviato le indagini. La vittima, in fase di identificazione, è stata colpita da un fendente o da un colpo contundente, ancora non è chiaro. L’arma del delitto non è stata ancora trovata. Alla base un alterco tra due stranieri. Sulle prime il 118 ha chiamato l’elisoccorso, che non è mai arrivato perché il giovane è morto sul posto per le gravissime ferite riportate. Sul luogo del delitto il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ragusa (foto Assenza).

