Scicli, online a breve lo Sportello unico per l’edilizia

Attualità

Oggi è stato presentato in via webinar ai tecnici e ai professionisti privati

Sarà online nei primi giorni di gennaio lo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune di Scicli. Una grande semplificazione amministrativa per i tecnici e i cittadini. Oggi il portale è stato presentato via webinar ai tecnici e ai professionisti privati alla presenza del sindaco Mario Marino, dell’assessore Enzo Giannone e dell’ing. Salvatore Privitera, dell’ufficio tecnico comunale.

Lo sportello unico è un servizio progettato per semplificare e velocizzare le procedure edilizie, offrendo un unico punto di accesso per cittadini, professionisti e imprese. L’attivazione dello sportello telematico dell’edilizia permetterà al Comune di raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di:

· semplificazione dell’interazione tra i professionisti e la pubblica amministrazione

· riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino

· snellimento delle modalità operative interne agli uffici

· eliminazione dei documenti cartacei.

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico sarà completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.